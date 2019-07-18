انت الان تتابع إيقاف ستوريدج وتغريمه بسبب خرقه قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الانجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دانييل ستوريدج المهاجم السابق لليفربول

أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم تغريم دانييل ستوريدج المهاجم السابق لليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز مبلغ 75 ألف جنيه استرليني (93690 دولارا) مع إيقافه لستة أسابيع، أربعة منها مع إيقاف التنفيذ، بسبب خرقه لقواعد المراهنات.

وأضاف الاتحاد الانجليزي أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما واجه اتهامات بارتكاب 11 مخالفة لقواعد المراهنات تم رفض تسع مخالفات منها بواسطة لجنة الانضباط المستقلة.

ويمكن لستوريدج، الذي رحل عن ليفربول عقب انتهاء عقده الشهر الماضي، استئناف مسيرته في الملاعب بداية من 31 يوليو تموز الجاري لكن الاتحاد الانجليزي أضاف أنه لا يتفق مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة وسيتقدم بطعن ضد قرار استبعاد أغلب الاتهامات الموجهة إليه.

وقال ستوريدج في بيان ”أنا سعيد لرفض تسع من بين 11 مخالفة وأن اللجنة وجدت أنني الشاهد الأمين الذي يتمتع بمصداقية وأن تصرفاتي في يوم صعب بعينه كانت بعيدة عن طبيعة شخصيتي.

Advertisements

”تم نظر القضية على مدار سبعة أيام بواسطة لجنة متميزة وهو ما أدى لقرار مفصل تم صياغته بعناية جاء عقب تحقيق مكثف قام به الاتحاد الانجليزي.

”لذا فإنه من المحبط للغاية ان أسمع أن الاتحاد الانجليزي سيتقدم بطعن على هذا القرار“.

وتم اتهام ستوريدج بتسريب معلومات داخلية بشأن انتقاله المحتمل من ليفربول في يناير كانون الثاني 2018 لأصدقاء مقربين له وأقاربه التي استغلوها في مراهنات.