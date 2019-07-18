شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: برشلونة يعرض 90 مليون جنيه إسترليني ولاعبَين اثنين لضم نيمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم برشلونة الإسباني بعرض قيمته 90 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى لاعبين اثنين لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار، حسبما أفادت تقارير إعلامية، اليوم الخميس.

وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية في نسختها الألمانية أن إدارة برشلونة أعطت لمسؤولي سان جيرمان قائمة تضم ستة لاعبين يمكن إدراجهم في الصفقة.

وتشمل قائمة اللاعبين المعروضين على سان جيرمان كلا من البرازيليين فيليب كوتينيو ومالكوم والفرنسي عثمان ديمبلي والكرواتي إيفان راكيتيتش والبرتغالي نيلسون سيميدو، فيما لم يتم كشف النقاب عن هوية اللاعب السادس.

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ويسعى سان جيرمان لبيع نيمار، 27 عامًا، بمقابل يزيد على 200 مليون جنيه إسترليني.

وكانت سكاي سبورتس أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار أبلغ إدارة سان جيرمان برغبته في الرحيل عن النادي، فيما اعترف توماس توشيل، مدرب الفريق، بأنه كان يعلم بسعي اللاعب لمغادرة النادي قبل انطلاق بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا).

وكان البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، قد صرح في الأسبوع الماضي أن نيمار ربما يغادر سان جيرمان «إذا تم التقدم بعرض يناسب الجميع».

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف عام 2017 للانضمام إلى باريس سان جيرمان مقابل 200 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.