شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ينقلب على «يويفا» بسبب «سوبرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح فى الأفق بوادر أزمة بين نادى ريال مدريد الإسبانى والاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، بعد اعتراض النادى الملكى على إقامة بطولة «سوبر- ليج» المزمع تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، ورفض مسؤولو النادى الملكى أن يكون لهم دور سلبى فى قرارات جديدة قد يتخذها يويفا بشأن الأندية فى أوروبا. وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن نادى ريال مدريد الإسبانى لكرة القدم لا ينظر بعين الارتياح لبطولة سوبر ليج الأوروبية التى يرغب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا فى إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن اعتراض ريال مدريد على البطولة يعود فى الأساس إلى نظامها، حيث يشارك فى المنافسات 32 فريقا يتم توزيعهم على ثلاثة أقسام، وهو ما يراه النادى الملكى فكرة لا ترتكن على أساس يسمح لها بالتطور.

يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه صحيفة ماركا أن الريال يتخذ موقفًا مغايرًا بالنسبة لبطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد الذى اقترحه رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا،السويسرى جيانى إينفانتينو.

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وطبقا للصحيفة الإسبانية، يعتقد ريال مدريد أن مونديال الأندية بنظامه الجديد سيكون مساويا لبطولة كأس العالم للمنتخبات، سواء من الناحية الاقتصادية أو الرياضية، ومن المقرر أن يشارك فى مونديال الأندية بثوبه الجديد 24 ناديا، 12 منهم من أوروبا، على أن تقام البطولة كل أربع سنوات، مع إمكانية إقامتها كل عامين فى المستقبل، إذا سارت الأمور على النحو التى ترغبه الأندية الأوروبية وتستفيد منه فى النسخ الأولى.

وألمحت ماركا إلى أنه من أجل تحقيق هذا المقصد، سيلغى فيفا من جدول بطولاته بطولتى كأس العالم للأندية بشكلها الحالى وكأس القارات التى كانت تقام فى فترة سابقة.

من جهة أخرى تعثرت صفقة انتقال خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد الإسبانى لنادى نابولى الإيطالى بسبب الخلافات على الأمور المالية، ويرتبط نجم الريال الإسبانى بعلاقة وطيدة مع كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لنابولى، وأكد على رغبته فى التعاقد معه، لكن الأمور المالية عطلت الصفقة فى الوقت الذى رحب فيه لورينزو إنسينى نجم نابولى بإمكانية انضمام الكولومبى خاميس رودريجيز إلى صفوف الفريق الإيطالى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال إنسينى فى تصريحات نشرتها صحيفة ماركا: هنا نفتح الأبواب أمام جميع اللاعبين الكبار، لأننا مجموعة كبيرة. وأضاف: خاميس صانع ألعاب حقيقى ويملك قدرات فنية رائعة، ولكن القرار فى النهاية يعود للمدرب والإدارة.

وأكد أنه إذا انتهى الأمر بوصول خاميس رودريجيز إلى نابولى، سنرحب به جميعًا بأذرع مفتوحة. وخاض خاميس رودريجيز آخر موسمين بقميص بايرن ميونخ الألمانى، معارًا من ريال مدريد، وشارك فى 67 مباراة بكل المسابقات، ونجح فى تسجيل 15 هدفًا وصنع 20.