شكرا لقرائتكم خبر عن «جوارديولا» يؤكد استمرار «سانى» مع مان سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسبانى جوسيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى لكرة القدم، أن رغبة الفريق السماوى فى الإبقاء على جناحه الألمانى ليروى سانى تلقى اهتماما من جانب إدارة النادى، لافتا إلى توقعه بقاء اللاعب مع سيتى.

وارتبط «سانى» كثيرا بالانضمام لصفوف بايرن ميونخ، بطل الدورى الألمانى «بوندسليجا» فى المواسم السبعة الأخيرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالرغم من أن قبول الجانب الألمانى للصفقة، أصبح أمرا غير مرجح الآن.

ونقلت شبكة «سكاى سبورتس» عن جوارديولا، قوله «أتوقع أن يبقى سانى معنا. لقد قدم النادى له عرضا فى العام الماضى، كما قلت مرات عديدة، نريد أن يسعد الجميع بالتواجد هنا، سوف نساعده ليكون الأفضل». وأضاف «جوارديولا»: «إننا نعرف إمكاناته ومستوياته، لديه كفاءة خاصة يصعب العثور عليها فى جميع أنحاء العالم». وتابع: هو يعلم، بل جميع اللاعبين يدركون أنه من الصعب «اللعب بوتيرة منتظمة» بالنظر إلى كفاءة اللاعبين التى نمتلكها فى الفريق، واستطرد قائلا «لكننى فى الوقت نفسه، تحدثت إلى المسؤولين عشر مرات (لأقول) أريد أن يكون اللاعبون سعداء هنا، إذا لم يرغبوا فى التواجد معنا، فمن حقهم الرحيل. الرغبة عند أى لاعب فى الاستمرار معنا مهمة دائما»، ويرغب المدير الفنى لفريق مان سيتى فى الحفاظ على علاقته الطيبة باللاعبين والتى كانت سببا رئيسيا فى حصده لقب الدورى الإنجليزى خلال الموسمين الماضيين، مما رفع من اسمهم فى سوق التدريب العالمى. واعتبر «جوارديولا» أن استمرار فريقه فى المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى للموسم الثالث على التوالى يجب أن يكون وفقا لتضافر كافة الأطراف سواء إدارة النادى أو الجهاز الفنى أو اللاعبين مثلما كان يحدث فى الفترة السابقة وهو ما كان يمنح الفريق التفوق، ويحلم المدير الفنى بقيادة سيتى أيضا للفوز بدورى أبطال أوروبا للمرة الأولى فى تاريخه.