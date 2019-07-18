شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة «كان 2019» تطارد مدربى المنتخبات الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حلت لعنة الخروج من كأس الأمم الإفريقية، على العديد من المدربين بعد خروج منتخباتهم من البطولة المقامة حاليا فى مصر، والتى تنتهى اليوم بمواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبى الجزائر والسنغال، على استاد القاهرة.

ودفع خروج المنتخبات من البطولة الإفريقية، إلى رحيل بعض المدربين، لا سيما أن بعض هذه الدول خرجت من الأدوار الأولى للبطولة خالية الوفاض أو بشكل مفاجئ ومبكر. وأعلن الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم،، إقالة الهولندى كلارنس سيدورف من تدريب المنتخب الوطنى، بعد الخروج المبكر لحامل اللقب من الدور الثمن النهائى لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وقال الاتحاد فى بيان إنه تم إنهاء مهام سيدورف ومساعده باتريك كلويفرت، عقب الخروج المبكر للمنتخب الكاميرونى المعروف باسم «الأسود غير المروضة». وودعت الكاميرون التى توجت بلقبها القارى الخامس فى أمم إفريقيا 2017 فى الجابون، منافسات البطولة الإفريقية من ثمن نهائى النسخة الحالية، بخسارتها أمام نيجيريا ٢/٣.

وعلى خطى الاتحاد الكاميرونى، أعلن الاتحاد الغينى لكرة القدم، إقالة المدرب البلجيكى بول بوت بعد نتائج «غير مرضية» حققها معه، اختتمت بالخروج من الدور الثمن النهائى لكأس الأمم الإفريقية.

واحتل المنتخب الغينى بقيادة بول الذى يشرف عليه منذ مارس 2018، المركز الثالث فى المجموعة الثانية خلف مدغشقر ونيجيريا، وبلغ الدور الثمن النهائى، حيث تعرض لخسارة قاسية بثلاثية نظيفة أمام المنتخب الجزائرى، الذى يقدم أحد أفضل العروض فى البطولة، ويستعد لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية الجمعة فى استاد القاهرة الدولى.

وأكد رئيس الاتحاد الغينى أنطونيو سوارى فى بيان رسمى: «فى 12 مباراة رسمية خاضها المنتخب تحت إشراف بول بوت، حققنا نتائج غير مرضية: خمس هزائم، أربعة تعادلات وثلاثة انتصارات».

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أما مصر البلد المستضيف، فكانت أول دولة فى بطولة كأس أمم إفريقيا تعلن عن إقالة مدربها المكسيكى خافيير أجيرى بعد تعرض المنتخب الوطنى لهزيمة قاسية أمام منتخب جنوب إفريقيا فى دور الـ16 من البطولة بهدف دون رد.

وأعلن رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم هانى أبوريدة وكافة أعضاء الاتحاد استقالتهم فور الهزيمة والخروج من البطولة الإفريقية.

وانضم مدرب منتخب تنزانيا، النيجيرى إيمانويل أمونيكى، إلى قائمة المدربين المقالين، بعد خسارة المنتخب مبارياته الثلاث فى دور المجموعات أمام الجزائر وكينيا والسنغال ليحتل المركز الرابع والأخير فى ترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد من النقاط.

وترددت أنباء عن إقالة الاتحاد المغربى لكرة القدم لمدرب المنتخب، الفرنسى هيرفى رينارد، إلا أن رئيس الاتحاد فوزى لقجع نفى نبأ الإقالة، لكن مصير المدرب الفرنسى لم يحسم بعد.

وقال لقجع إنه يجرى عملية تقييم مع المدرب رينارد لمشاركة المنتخب المغربى فى كأس الأمم الإفريقية فى مصر، وأكد الاتحاد أن لقجع والمدرب «تدارسا الرهانات المستقبلية للنخبة المغربية، واتفقا على عقد اجتماعات أخرى فى الأيام المقبلة».

وشكل خروج منتخب أسود الأطلس الذى كان من أبرز المرشحين لإحراز لقب البطولة للمرة الثانية فى تاريخه بعد 1976، مفاجأة كبيرة، وأثار خيبة أمل مغربية وسط تقارير عن احتمال رحيل رينارد.