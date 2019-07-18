حمودان يكشف سبب تعثر انتقاله للرجاء

وأكد حمودان في هذا التسجيل: "أتوجه بالتحية لأنصار الرجاء على اهتمامهم بالتعاقد معي، بعد كثرة الرسائل التي وصلتني من طرفهم وكانت لدي بالفعل رغبة كبيرة للانتقال لهذا النادي".
وأردف: "لطالما كانت رغبتي كبيرة في حمل قميص نادي الرجاء وتمثيله. المفاوضات انطلقت بن الناديين منذ شهر كامل وشخصيا أبلغت مسؤولي الرجاء عن استعدادي للانتقال للنادي شريطة بلوغ اتفاق مع إدارة اتحاد طنجة".وأوضح: "للأسف أحد مسؤولي الرجاء تم تكليفه بالتفاوض معي لحسم الصفقة، لكنه أساء التصرف معي وبعد علمهم بأنني تلقيت عرضا قطريا غير لهجته".
وأكمل: "لن أخوض في الأسباب الأخرى التي حالت دون نجاح الصفقة والمسؤول عن هذا الأمر، إلا أنني أعتذر فعلا لما حدث ودائما سأتمنى حظا موفقا لهذا النادي العالمي الذي يتشرف أي لاعب بالانتماء إليه".
وكانت تقارير قد أكدت أن تعثر مفاوضات الطرفين، جاء بعد تقليل مسؤولي الرجاء من اللاعب، وإساءة معاملته، إضافة إلى الابتعاد كثيرا عن مطالب اتحاد طنجة، الذي اشترط الحصول على 600 ألف دولار مقابل تسريح نجمه.
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