الكونغولي بومبونجا يحرج الجيش الملكي

تسبب اللاعب الكونغولي بادو بومبونجا بوتيلي، في حرج كبير لمسؤولي نادي الجيش الملكي المغربي.

وتقدم نادي فيتا كلوب الكونغولي، ببلاغ إلى اتحاد الكرة المغربي لتحذير الأندية المغربية الراغبة في ضم العناصر الأربعة التي فرت من بلادها بكيفية غير قانونية وترتبط بعقد مع هذا النادي، من التعاقد معها.

وكان الجيش يعول على اللاعب بادو لينضم لصفوفه في صفقة انتقال حر قبل خطاب نادي فيتا كلوب.

Advertisements

وسيكون الجيش مطالبًا بالعودة للنادي الكونغولي ليتفاوض بشأن القيمة المالية التي يشترطها فيتا كلوب ليتخلى عن هذا اللاعب.

ويعيش نفس الإرتباك نادي مولودية وجدة المهتم بخدمات لاعبي فيتا كلوب وهما فرانسيس كازادي كاسونجو ونيلسون منجونجا.

وتواجد خلال الفترة الأخيرة، لاعبو الكونغو بكثافة في الدوري المغربي، حيث استهل نادي الوداد الأمر بضم فابريس نجوما من فيتا كلوب وقبله كان اتحاد طنجة الموسم المنصرم الذي ضم مواطنه موكوكو.



في حين أدار نهضة بركان ظهره للاعب موكوسو بسبب الإصابة التي تعرض لها.