أبو ريدة: أظهرنا فارقًا كبيرًا في المستوى بين أمم إفريقيا وكوبا أمريكا

صرح هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المحلية المنظمة لبطولة أمم إفريقيا 2019، أظهروا فارق في المستوى مقارنة بكوبا أمريكا، مؤكدًا أنهم حصلوا على كل الدعم الكافي لإظهار البطولة بشكل جيد.

وقال أبو ريدة في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الخميس: "بطولة أمم إفريقيا خرجت بمستوى جيد وظهر فارق كبير في المستوى التنظيمي بين أمم افريقيا وكوبا أمريكا، خاصة على شكل الملاعب."

وتابع: "اشكر الحكومة على الدعم الكبير، كل ما طلبناه تم تنفيذه، نقل تلفزيوني، وأرضية ملاعب، عملية دخول وخروج الجماهير، وكل الأمور كانت سهلة، وأشكر الشباب الصغير الذي عمل، وهناك كوادر خرجت من تلك البطولة، والجميع شاهد مستوى جودة ملاعب أمم أفريقيا."

وأضاف: "كل هذا بخلاف ملاعب التدريب، كل فريق لديه ملعب تدريب بجانب الإضافة بالإضافة إلى الانتقالات، وكل ما طلبناه من الدولة حصلنا عليه."

ووجه الشكر لمن شارك في عملية التنظيم، قائلًا: "أشكر ٣ أفراد، محمد فضل مدير البطولة وأحمد مجاهد المنسق العام ومحمد كامل رئيس برزتتيشن، وكل فرد كان مسئول عن فريق عمل قدم مستوى جيد."