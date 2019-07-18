بنفيكا يؤجل صفقة حارس يوفنتوس

أصدر بنفيكا، بيانًا بشأن فشل الإيطالي ماتيا بيرين، حارس يوفنتوس، في اجتياز الكشف الطبي، تمهيدًا للانتقال إلى النادي البرتغالي.
وقال بنفيكا في بيان رسمي، اليوم الخميس،: "الصفقة لم يتم إيقافها ولكنها تأجلت لمدة 4 أشهر، وهي الفترة التي يحتاجها الحارس للتعافي من الإصابة".
وأضاف أن الحارس الإيطالي سيخضع للعلاج في تورينو، بينما سيعود للانضمام إلى بنفيكا في ديسمبر/ كانون أول أو يناير/ كانون ثان.
يذكر أن اللاعب تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي أكثر من مرة رفقة جنوى، بالإضافة إلى إجرائه عمليتين جراحيتين في كتفه الأيمن خلال عامي 2015 و2019.
وتعد إصابة الكتف هي السبب الرئيسي في فشل بيرين بالكشف الطبي للانضمام إلى بنفيكا.
وانضم بيرين إلى قائمة المغادرين ليوفنتوس هذا الصيف، إثر عودة الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون إلى السيدة العجوز لمدة موسم واحد.
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