كاف يحدد مواعيد تصفيات أمم أفريقيا 2021

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد تصفيات أمم أفريقيا 2021، التي ستستضيفها الكاميرون بعد عامين من الآن.
وستقام تصفيات أمم إفريقيا من مرحلتين هي الدور التمهيدي، ثم دور المجموعات على أن يتأهل 24 منتخبًا للنهائيات من بينهم صاحب الأرض الكاميرون.
وتقام تصفيات أمم إفريقيا خلال الفترة من 7 أكتوبر 2019 وحتى نوفمبر 2020، بينما لن يشارك المنتخب المصري إلا بداية من نوفمبر 2019 بعد إعفاء الفريق من المشاركة في الدور التمهيدي.
وأتت الخارطة الزمنية التصفيات كما يلي:
- الدور التمهيدي (ذهاب وعودة): 7 و15 أكتوبر 2019
دور المجموعات
- الجولة 1 و2: 11 و19 نوفمبر 2019
- الجولة 3 و4: 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020
- الجولة 5: 5 و15 أكتوبر 2020
- الجولة 6: 9 و17 نوفمبر 2020
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