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برشلونة يتخلص مجددًا من لاعبه الشاب

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أعلن نادي توصله إلى اتفاق بشأن انتقال مارك كوكوريلا إلى خيتافي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ووفقًا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن عقد كوكوريلا سيتضمن بندًا يسمح لخيتافي بشراء اللاعب مقابل 6 ملايين يورو، بنهاية الموسم.

وفي حال قرر خيتافي بيع عقد اللاعب ذو الـ 20 عاما، مستقبلا، سيحصل نادي برشلونة على 40% من قيمة إعادة البيع.

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ولعب كوكوريلا خلال الموسم الماضي مع إيبار على سبيل الإعارة، قبل أن يشتري الأخير عقده نهائيًا مقابل مليوني يورو.

وفعل برشلونة بندًا في عقد كوكوريلا مع إيبار يسمح للنادي الكتالوني بإعادة شراء اللاعب مقابل 4 ملايين يورو، فاسترده قبل أيام من إعارته لخيتافي.

ولعب كوكوريلا مع إيبار 33 مباراة في الموسم المنتهي، ونجح في إحراز هدفين أحدهما سكن شباك برشلونة بالدوري الإسباني.

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