فوزير ثالث صفقات الرائد الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

أنهى رئيس الرائد فهد المطوع التوقيع مع المغربي محمد فوزير لاعب النصر السابق المعار لفريق أحد بالموسم الماضي، بعقد يمتد لموسمين بعد اجتيازه للكشوفات الطبية. وأعرب عن شكره لإدارة النصر على تعاونها في إتمام الصفقة، معربا عن أمنياته بالتوفيق للاعب مع فريقه وتقديم مستويات متميزة تخدم الفريق بالموسم المقبل.

وكانت إدارة الرائد جددت عقد مدافع الفريق حسين شويش لموسمين قادمين بعد القناعة الفنية بما قدمه اللاعب مع الفريق في الفترة الماضية. وأبرمت إدارة الرائد ثلاث صفقات بدأت مع لاعبي الوسط المغربي جلال الداودي (30) عاما والكاميروني أرنود ديوم (30) عاما لينضما للمغربي محمد فوزير (27) عاما.