من يخلف بيتزي في تدريب الأخضر السعودي؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري الدمام

53 يوما تفصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن أول لقاء رسمي له في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تجمعه مع المنتخب اليمني ضمن مباريات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما منتخبات فلسطين وأوزبكستان وسنغافورة، وحتى اللحظة لم يحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم هوية المدرب الجديد الذي سيخلف الأرجنتيني أنطوان بيتزي المقال بعد المشاركة المخيبة للأخضر في نهائيات كأس العالم الأخيرة بروسيا 2018.

ويفاضل اتحاد كرة القدم السعودي الجديد بقيادة ياسر المسحل بين عدد من الملفات التدريبية لحسم هذا الملف عاجلا، وقبيل انطلاقة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الذي ستدشن منافساته في الثاني والعشرين من أغسطس المقبل، من أجل منح الجهاز التدريبي الجديد فرصة متابعة مباريات الدوري لاختيار التشكيل المناسب لخوض غمار التصفيات الآسيوية وصناعة أخضر جديد يستطيع المنافسة وتكرار إنجاز الوصول للمونديال المقبل بعد مشاركته في المونديال الماضي.

وبرز اسم المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المستقيل أخيرا من تدريب المنتخب المغربي بعد الخروج من البطولة الأفريقية الشهر الحالي كأبرز الأسماء المطروحة أمام اتحاد القدم لتولي مهمة تدريب الأخضر، فيما لم تتأكد الصورة حتى الآن من قبل اتحاد الكرة الذي يسعى جاهدا لإنهاء هذا الملف بشكل عاجل.