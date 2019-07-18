هداف السعوديين خيار الهلاليين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انحسرت الخيارات الهلالية في تدعيم خط الهجوم في مهاجم فريق الرائد الكروي الأول صالح الشهري (25 سنة)، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من إبرام صفقة انتقال مهاجم القادسية هارون كمارا (21 سنة)، وبعد أن نجح نادي النصر في كسب صفقة مهاجم التعاون عبدالفتاح آدم.

وسجل الشهري في الموسم الماضي 16 هدفا، محتلا صدارة الهدافين السعوديين في 25 لقاء شارك فيها من أصل 30 مواجهة دورية. ولا تمانع إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع في إسقاط هداف الفريق في حال ورد العرض الرسمي والقيمة المالية المرضية للنادي، وفي ظل تبقي موسم في عقد اللاعب قابل للتجديد.

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وعلى الرغم من تفوق صالح الشهري على اللاعبين المواليد (عبدالفتاح آدم) و(هارون كمارا) إلا أنهما كانا الأوفر حظا في الاستقطابات الصيفية منه، فيما جاء الهداف الرابع مهاجم فريق الحزم محمد الصيعري الأقل حظوظا من أقرانه في انتقالات الميركاتو الصيفي.

وكان صالح الشهري نجح في الموسم الماضي في أن يصبح ثالث لاعب سعودي ينجح في تسجيل هاتريك مرتين بموسم واحد في تاريخ الدوري

بعد أن أحرز 4 أهداف «سوبر هاتريك» في مباراة الأهلي والرائد في الدوري في اللقاء الذي انتهى بفوز الرائد بخماسية مقابل أربعة أهداف، وسجل «هاتريك» في فريق أحد في الجولة الـ28 في الدوري.

وبدأ الشهري مسيرته الكروية مع نادي الأهلي السعودي وانتقل على سبيل الإعارة إلى بيرامار البرتغالي في أبريل 2012 لمدة عام ونصف العام بدأها بفترة استعداد لمدة 6 شهور قضاها في نادي مافرا أحد أندية الدرجة الثانية من أجل التأقلم على الأجواء الأوروبية، قبل أن ينضم للرائد في 2015.