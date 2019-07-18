3 سعوديات ينافسن على كأس غرب آسيا للجودو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الاتحاد السعودي للجودو أمس عن مشاركة المرأة السعودية في منافسات كأس غرب آسيا للناشئين والشباب للجودو للمنتخبات والأندية الآسيوية 2019 في الأردن.

وذكر عبر حسابه الرسمي في تويتر أن بعثة المنتخب السعودي للناشئين للجودو، والتي غادرت السعودية، اعتمدت على 3 لاعبات، حصة المليكي، ومريان بكر هارون، ومريم أبوحربش. وستكون المشاركة النسائية السعودية هي الثانية في المشاركات الخارجية، بعد المشاركة الأولى والتاريخية للاعبة الجودو، وجدان شهرخاني في دورة أولمبياد لندن 2012، في مسابقة وزن 78 كجم، وهي الدورة التي شهدت أول مشاركة نسائية سعودية على الإطلاق في الأولمبياد.

يذكر أن المشاركة النسائية السعودية الأولى عالميا بشكل عام كانت في صيف 2010، بدورة الألعاب الصيفية الأولمبية للشباب 2010 في سنغافورة، عبر الفارسة السعودية دلما ملحس، والتي حصدت الميدالية البرونزية في مسابقة القفز الفردي، لتكون أول سعودية بشكل عام تفوز بميدالية ببطولة دولية.