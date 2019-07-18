محاربو الجزائر وأسود السنغال في نهائي أفريقيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في مباراة خارج نطاق التوقعات يسدل المنتخبان الجزائري والسنغالي لكرة القدم الستار اليوم على نسخة حافلة بالإثارة من بطولات كأس الأمم الأفريقية، حيث يلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي في المباراة النهائية لهذه النسخة المقامة حاليا في مصر.

وتتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأفريقية وخارجها صوب استاد القاهرة لمتابعة فصل النهاية في رواية مثيرة عن فنون الكرة، حيث تختتم فعاليات هذه النسخة بمواجهة بين الفريقين الأفضل في القارة السوداء.

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وبعد ثلاثة أسابيع من مباراتهما في الدور الأول، التي انتهت لصالح المنتخب الجزائري بهدف نظيف، سيكون الفريقان على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، حيث تحسم المباراة الصراع على لقب كبير وتاريخي في بطولات كأس الأمم الأفريقية.

وقدم الفريقان أفضل العروض خلال البطولة الحالية واستحقا بلوغ المباراة النهائية التي يسعى من خلالها كلا الفريقين إلى إحراز لقب طال انتظاره.

وفيما تبدو صفوف المنتخب الجزائري مكتملة، سيفتقد أسود التيرانجا في مباراة اليوم جهود أحد أهم العناصر، وهو كاليدو كوليبالي للإيقاف بسبب الإنذارات، حيث نال إنذاره الثاني في البطولة خلال لقاء تونس بالمربع الذهبي.

وشق المنتخب الجزائري طريقه إلى النهائي بنجاح هائل، حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم في المباريات الست التي خاضها بالبطولة حتى الآن، وعلى عكس الترشيحات المتوسطة التي رافقت المنتخب الجزائري إلى هذه البطولة، حظي المنتخب السنغالي بترشيحات قوية قبل بداية هذه النسخة نظرا لكونه المصنف الأول أفريقيا، حيث يتصدر قائمة المنتخبات الأفريقية في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).