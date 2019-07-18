إنفانتينو للمصريين بالعربية: مبروك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أثنى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وقال إنفانتينو في كلمته بالجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي أمس «أهنئ مصر على هذا التنظيم الممتع لكأس الأمم الأفريقية، حيث قدمت بطولة ممتازة»، وأضاف بالعربية «مبروك»، مشيرا إلى أن مصر أبهرت العالم بعد أن قدمت بنية تحتية رائعة وملاعب أكثر من ممتازة.

وعن المشاكل التي يمر بها كاف خلال هذه الأيام علق إنفانتينو قائلا «وضع «فيفا» كان مثل وضع «كاف» منذ ثلاثة أعوام لكن تمكنا من العودة إلى الطريق الصحيح، وأثق أن كاف قادر على تخطى تلك الأوقات الصعبة».