شكرا لقرائتكم خالد جلال يطمأن من طبيب الزمالك على اللاعبين المصابين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد خالد جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق وآخر تطورات إصابته بجانب الاطمئنان على البرنامج البدني الخاص الذي يخوضه مصطفى فتحي صانع ألعاب وكذلك حالة عماد السيد حارس مرمى الفريق ومدى استمرار شعوره ببعض الآلام في يده بموضع الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق.

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وتأتى جلسة خالد جلال مع طبيب الفريق الأبيض على هامش استعدادات الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه في الدوري الممتاز حيث سيخوض الأبيض 3 مواجهات حاسمة للبطولة بدايتها بمواجهة الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المتبقية له بالدورى للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، وذلك بعدما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.