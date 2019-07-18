شكرا لقرائتكم تعرف على السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مقرب من الزيمبابوى خاما بيليات نجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقى حقيقة رفض اللاعب الانضمام إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بعد ظهوره بصورة رائعة مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة فى مصر رغم توديع البطولة من مرحلة المجموعات.

وقال المصدر لـ"الخليج 365":"عرض الزمالك لضم اللاعب جاء عن طريق وسطاء وكان ضئيلاً للغاية مقارنة بما يحصل عليه فى كايزر تشيفز لذلك اللاعب رفض مناقشته"، وعن حقيقة رفضه اللعب فى الدورى المصرى قال المصدر ذاته: "إذا كان العرض جيدًا فلما لا؟، ولكن يجب أن يضع النادى الذى يرغب فى ضمه إنه مُصنف ضمن الفئة الأولى فى الرواتب بجنوب إفريقيا".

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وعن القيمة المالية التى عرضها الوسطاء على اللاعب من أجل الانضمام للزمالك أوضح نفس المصدر إنه كانت تقارب من الـ250 ألف دولار سنوياً وهو ما رفضه اللاعب واندهش من الأمر خلال فترة التواجد فى مصر على هامش منافسات الكان.

وكانت تقارير صحفية في جنوب افريقيا قد كشفت أن خاما بيليات رفض عرضاً للإضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث ذكرت صحيفة The Citizen أن نادي الزمالك قدم عرضاً رسمياً قدره مليون و650 ألف دولار من أجل التعاقد مع خاما بيليات فى الصيف الجارى وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب نجم منتخب زيمبابوي الذي يرفض خوض تجربة الاحتراف في الدوري المصري.

وكان الزمالك قريبًا من التعاقد مع بيليات خلال المواسم الأخيرة أثناء تواجد اللاعب ضمن صفوف صن داونز الجنوب أفريقى، لكن مغالاة الأخير فى شروطه المالية أدت لعدم إتمام الصفقة بخلاف دخول اللاعب حسابات بعض أندية أوروبا فى هذا التوقيت نظرًا لتألقه الملفت قبل أن يستقر الحال به فى نادى كايزر تشيفز بدورى جنوب أفريقيا وشهدت الفترة الماضية عرض اسم خاما بيليات على مسئولى الزمالك مرة أخرى، ولقى ترحيبًا بإتمام الصفقة حال الوصول لاتفاق مناسب مع اللاعب وناديه الجنوب أفريقى.