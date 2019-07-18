شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لفريق جولدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مسئولو نادى جولدي، فى التعاقد مع أحمد عيد عبد الملك نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق لتولى مهمة تدريب فريق الكرة بالنادي في الفترة الحالية بعد اعتزاله مؤخراً. Advertisements وفى نفس الوقت تولي عبد السلام نجاح نجم حرس الحدود والمصري السابق منصب المدرب العام في الجهاز الفني برفقة أحمد عيد عبد الملك ليعاونه فى الموسم الجديد. جدير بالذكر أن أحمد عيد عبد الملك اعتزل كرة القدم مؤخرا بعد انتهاء موسمه مع فريق الجونة، الذى تأكد بقائه فى بطولة الدورى الممتاز، ويتبقى له مباراة وحيدة يوم الأحد القادم مع الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لفريق جولدى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.