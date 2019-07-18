شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يورط الأهلى.. "المواهب الحمراء مهددة بالضياع"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أربك قرار مسئولي اتحاد الكرة بإلغاء مسابقتي مواليد 97 و98 حسابات النادي الأهلي بعدما كان مسئوليه يعولون على رضوخ الجبلاية لقرارات غالبية الأندية في إقامة مسابقة لمواليد 97، حفاظا على المواهب الكروية الموجودة في صفوفهم، لاسيما القلعة الحمراء الذي يضم عدد كبير من اللاعبين المميزين من مواليد 97.

وضغط مسئولو الأهلي على اتحاد الكرة من أجل إقامة مسابقة 97 حتى يتسنى له الاستفادة من لاعبيه سواء تسويقهم أو تصعيد البعض منهم للفريق الأول، وهو ما رفضه مسئولي الجبلاية، وألغوا المسابقة بالكامل.

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ويملك الأهلي لاعبين مميزين في فريق 97 مثل هشام شعبان المهاجم ومحمد عبد المنعم المدافع، بخلاف لاعبي الفريق الأول والذين كان يتم قيدهم تحت السن مثل رمضان صبحي وناصر ماهر وكريم نيدفيد وعربي بدر والمعارين مثل أحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمرو سعداوي، ومحمد عصام الغندور وعمر رضوان الحارسين وكريم يحيى.

وبات مصير عدد كبير من هؤلاء النجوم مهددين بالرحيل المجاني وعدم الاستفادة الفنية من بقائهم بسبب كثرة عددهم أو الاستفادة المالية لأن عدم قيدهم يمنحهم الحرية في الانتقال لأي نادي آخر بالمجان.