خالد بوطيب باق بالزمالك فى هذه الحالة...

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جدة - عمرو شويل بات المغربى خالد بو طيب قريبا من الرحيل عن صفوف الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية وحالة وحيدة تمنعه من ذلك والبقاء داخل صفوف قلعة ميت عقبة. وفى حال انتقال التونسى حمدى النقاز لأحد الأندية والرحيل عن الأبيض تتعاظم فرص بوطيب فى البقاء داخل جدارن نادى الزمالك فى الموسم الجديد. الجدير بالذكر أن بو طيب سيغيب عن مواجهة الجونة الأحد المقبل حيث يعاني من إصابة في الركبة ويؤدي برنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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