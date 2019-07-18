شكرا لقرائتكم الزمالك يكشف موعد انتقال الظهير الأيسر لبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو الزمالك عن موعد انتقال ظهيرهم الأيسر بهاء مجدى إلى صفوف نادى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد مصدر بالزمالك إنه إدارة الفريق الأبيض لن تسمح برحيل بهاء مجدى قبل مباراة الجونة بالدورى المصرى نظرا لغياب عبد الله جمعة.

Advertisements

يغيب عبد الله جمعة عن فريقه فى مباراة الجونة، المقرر لها الأحد المقبل على استاد الجونة، والمؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

ويستعد الزمالك لخوص المباريات المتبقية له فى الدوري أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، والمحدد إقامتها أيام 21 و24 و28 من شهر يوليو الجارى على الترتيب.