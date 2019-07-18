الهزاع يغادر معسكر الاتفاق للإصابة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتفاق مغادرة لاعبه هزاع الهزاع معسكر الفريق يوم الخميس، في مدينة ماريبور السلوفينية، بسبب إصابة على مستوى الساق. وغادر اللاعب هزاع الهزاع الحصة التدريبية الصباحية بعد شعوره بالآلام على مستوى عظمة الساق اليسرى، حيث سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية لمعرفة مدى حاجته للراحة من عدمه. وواصل اللاعب محمد الكويكبي برنامجه التأهيلي تمهيدا للعودة مجددا للتدريبات مع المجموعة.

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