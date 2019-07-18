شكرا لقرائتكم ضمك يعلن تعاقده مع محمد أبو سبعان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ضمك برئاسة صالح بو نخاع يوم الخميس إتمام تعاقده مع لاعب الوسط محمد أبو سبعان قادماً من صفوف فريق الفيصلي.

وانتقل أبو سبعان من نادي هجر لفئة الشباب إلى اتحاد جدة عام 2008، لذات الفئة، فبل أن يرتدي قميص الفريق الأول عام 2009، حتى عام 2016 عند انتقاله إلى الفتح ثم التعاون وحط رحاله في الفيصلي.

ووقع ضمك مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوفه للدوري السعودي للمحترفين بعد تأهله ثانيا في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.