شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان وديتان للمصري في ختام معسكره المغلق ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتم جهاز الكرة بالنادي المصري برئاسة اللواء ياسر سالم مدير الكرة الاتفاق على إقامة مباراتين وديتين للفريق الأول يختتم بهما معسكره التدريبي المغلق المقام ببرج العرب خلال الفترة من السابع وحتى الثاني والعشرين من يوليو الجاري ، حيث سيلاقي الفريق أولاً فريق المصانع الحربية في الخامسة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الفندق .

فيما سيختتم الفريق في الخامسة مساء الأحد المقبل مبارياته بملاقاة فريق الرجاء المطروحي والذي كان قد استهل المصري مبارياته الودية بالمعسكر بملاقاته وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، قبل أن يفوز المصري بهدف نظيف على الترام في ثاني ودياته ، ثم الفوز كذلك على المجد السكندري بأربعة أهداف مقابل لا شيء.