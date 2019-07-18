شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 18 / 7 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس الموافق 18 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة الجونة فى بطولة الدورى الممتاز بجانب تلقى محمد إبراهيم عرضا من الفجيرة الإماراتى.

محمد إبراهيم يتلقى عرضا من الفجيرة الإماراتى

تلقى محمد إبراهيم، صانع ألعاب الزمالك، عرضاً من نادى الفجيرة الإماراتى للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل وينتهى عقد اللاعب مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأى فريق فى يناير المقبل حال عدم رحيله عن النادى فى فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المقرر أن يبحث اللاعب العرض مع إدارة الزمالك خلال الفترة الجارية لحسم إمكانية رحيله من عدمه، بعدما تلقى عدداً من العروض المحلية إلا أنه يفضل خوض تجربة جديدة خارج الدورى المصرى بعدما سبق له خوض تجربة احتراف قصيرة ضمن صفوف ماريتيمو البرتغالى لم يكلل لها النجاح ليعود بعد ذلك إلي الزمالك.

شارك الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي حيث خاض اللاعب المران في اليوم الأول بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم افريقيا بمصر.

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ونشر الموقع الرسمى للزمالك إنه رغم حالة الإجهاد التى عانى منها ساسى إلا انه أصر على المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض من أجل الاستعداد للمواجهات المهمة المقبلة للفريق بالدوري بداية من مباراة الجونة.

خالد جلال يستفسر عن حالة العمدة ومصطفى فتحى قبل موقعة الجونة

حرص خالد جلال المدير الفنى للزمالك على عقد جلسة سريعة مع الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق وآخر تطورات إصابته بجانب الاطمئنان على البرنامج البدني الخاص الذي يخوضه مصطفى فتحي صانع ألعاب وكذلك حالة عماد السيد حارس مرمى الفريق ومدى استمرار شعوره ببعض الآلام في يده بموضع الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق. وتأتى جلسة خالد جلال مع طبيب الفريق الأبيض على هامش استعدادات الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه في الدوري الممتاز حيث سيخوض الأبيض 3 مواجهات حاسمة للبطولة بدايتها بمواجهة الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

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