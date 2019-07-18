"سوبر كورة" يكشف كيف ورط اتحاد الكرة النادي الأهلي مع مواهبه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربك قرار مسئولي اتحاد الكرة بإلغاء مسابقتي مواليد 97 و98 حسابات النادي الأهلي بعدما كان مسئوليه يعولون على رضوخ الجبلاية لقرارات غالبية الأندية في إقامة مسابقة لمواليد 97. لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا

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