مصطفى فتحى يغيب عن تدريبات الزمالك الجماعية بعد مران الجيمانزيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مصطفى فتحي صانع ألعاب فريق الزمالك على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم واكتفى اللاعب بخوض التدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادى
وتأتى الراحة التى حصل عليها مصطفى فتحى تجنبا لإجهاده فى إطار البرنامج الموضوع له ضمن استعدادت الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه في الدوري الممتاز حيث سيخوض الأبيض 3 مواجهات حاسمة للبطولة بدايتها بمواجهة الجونة الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.
ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المتبقية له بالدورى للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، وذلك بعدما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.
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