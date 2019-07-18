شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الخميس 18/7/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة المقاولون العرب فى بطولة الدوري العام.

صفقة الأهلي الجديدة تظهر فى التتش اليوم للمرة الأولى

ظهر المالى أليو ديانج، لاعب الأهلي الجديد، فى مران الفريق اليوم باستاد التتش للمرة الأولى بعدما تعاقد النادى الأهلي مع اللاعب مؤخراً لمدة خمسة مواسم قادماً من مولودية الجزائر.

لاسارتى يتسلم تقرير طبى عن حالة إكرامى وسعد سمير ونيدفيد

يتسلم مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا عن اللاعبين المصابين؛ للاطمئنان على سير برامجهم التأهيلية وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين؛ محمد محمود وسعد سمير وكريم نيدفيد وشريف إكرامي، بالإضافة إلى رمضان صبحي الذي اشتكي من آلام في العضلة الضامة.

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حمدى فتحى: استمتعت بروح الدقائق الأخيرة مشجعا والآن أعيشها لاعبا فى الأهلي

كشف حمدى فتحي، لاعب وسط الأهلى، عدة أمور خاصة بالفريق وعن إصرار اللاعبين لحسم بطولة الدورى، من خلال مباراة المقاولون المقبلة، وتطرق إلى أحلامه وطموحاته الكبيرة مع الأهلى، وقصته مع مونديال الأندية.

الأهلى يبدأ اليوم المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد لاستئناف الدورى

يبدا اليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج إعداد لاعبي الفريق للمرحلة المهمة المقبلة والتي تشهد خوض مباراتي المقاولون والزمالك في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

تعرف على موعد بدء التصفية فى اختبارات الناشئين بالأهلى

تبدأ بعد غد ، السبت، التصفية النهائية لمواليد 2008 و 2009 و 2010 لأختبارات الناشئين بالنادي الاهلي اعتبارا من الساعة الثامنة صباحاً، وسيتم خلالها انتقاء أفضل العناصر من بين اللاعبين المتميزين الذين تم اختيارهم فى اختبارات اليوم وأمس الاربعاء.

وتواصلت اليوم ،الخميس، اختبارات الناشئين بالنادي لليوم الخامس على التوالي، وشهد اليوم اختبار مواليد 2008 و 2009 و 2010، وبرز خلالها عدداُ من اللاعبين المتميزين.