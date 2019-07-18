شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. صلاة الجنازة على شقيق التوأم والعزاء السبت فى حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام صلاة الجنازة ظهر غدا الجمعة على الراحل محمد حسن شقيق التوأم حسام وإبراهيم حسن في مسجد المراغي بحلوان على أن يقام العزاء يوم السبت في حلوان بشارع محمد سيد أحمد تقاطع شارع عبد الله.

وتوفى الشقيق الأكبر للتوأم حسام وإبراهيم حسن نجمى الأهلى والزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض بمسقط رأسه فى منطقة حلوان بالقاهرة.

وغاب التوأم حسام وإبراهيم حسن عن قيادة تدريبات سموحة اليوم وقاد المران طارق سليمان المدرب العام للفريق السكندرى.