حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصر على رأس المجموعة السابعة فى تصفيات أمم افريقيا 2021 و المنتخب فى مواجهة كينيا وتوجو وجزر القمر مصر على رأس المجموعة السابعة فى تصفيات أمم افريقيا 2021 مجموعة مصر.. المنتخب فى مواجهة كينيا وتوجو وجزر القمر 11 نوفمبر موعداً لأول مباراة لمنتخب مصر فى تصفيات كان 2021 فيديو .. الخطيب : كان 2019 مفخرة لكل أفريقي وعربي ومصري أبو ريدة: الحكومة لم تتأخر عن دعم الكاف يوما.. ودعمت أمم افريقيا 2019 لاسارتي يجمتع بديانج والطبيب وتأهيل نيدفيد فى مران الأهلى Advertisements صور .. الاهلى لـ "اليو ديانج" : مرحبا بك فى نادى القرن بيراميدز يخطف إسلام عيسى من الأهلي مقابل 35 مليون جنيه ساسى يشارك فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة مصطفى فتحى يخوض مرانا منفردا قبل 60 دقيقة من التدريب الجماعى بالزمالك

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