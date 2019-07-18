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حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 7 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 7 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، مصر على رأس المجموعة السابعة فى تصفيات أمم افريقيا 2021 و المنتخب فى مواجهة كينيا وتوجو وجزر القمر

مصر على رأس المجموعة السابعة فى تصفيات أمم افريقيا 2021

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مجموعة مصر.. المنتخب فى مواجهة كينيا وتوجو وجزر القمر

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11 نوفمبر موعداً لأول مباراة لمنتخب مصر فى تصفيات كان 2021

 

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فيديو .. الخطيب : كان 2019 مفخرة لكل أفريقي وعربي ومصري

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أبو ريدة: الحكومة لم تتأخر عن دعم الكاف يوما.. ودعمت أمم افريقيا 2019

 

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لاسارتي يجمتع بديانج والطبيب وتأهيل نيدفيد فى مران الأهلى

 

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صور .. الاهلى لـ "اليو ديانج" : مرحبا بك فى نادى القرن

 

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بيراميدز يخطف إسلام عيسى من الأهلي مقابل 35 مليون جنيه

 

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ساسى يشارك فى مران الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة

 

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مصطفى فتحى يخوض مرانا منفردا قبل 60 دقيقة من التدريب الجماعى بالزمالك

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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