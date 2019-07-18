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السلة يتدرب مرة واحدة فى مالى استعدادا لبطولة الأفرو كان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب السلة بقيادة عصام عبد الحميد المدير الفنى للمنتخب، تدريباته فى مالى استعدادا للمشاركة فى بطولة الأفرو كان ، والتى تنطلق غدا و تستمر حتى 28 يوليو الجارى .

واكتفى المدير الفنى بخوض تدريب واحد فى اليوم ، نظرا لمواعيد الصالة التى يخوض عليها الترديبات و أعمال الصيانة بها .

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وغادرت بعثة السلة أمس إلى مالى للمشاركة فى بطولة الأفروكان، والتى يبدأها الفراعنة بمواجهة غينيا.

وكانت قرعة المنافسات قد أسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الرابعة بجانب  غينيا وتونس.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من هيثم كمال ، باسم الليثى ، أحمد عادل، عمر هشام ، وليد عبد الجواد  ،  أحمد مهيب ، رامى ابراهيم ، أحمد عزب ، عمر عزب ، عمرو عبد القادر ، ابراهيم خالد ، مصطفى مكاوى.

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