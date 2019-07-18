جمال لـ"الخليج 365": أمتلك عروضًا من تشيك ومصر.. واستحق فرصة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح عمرو جمال مهاجم الأهلي انه يستحق الحصول على فرصة المشاركة في الموسم الجديد واللعب بشكل أساسي، موضحًا أنه يمتلك عروضًا من تشيك وعدة أندية مصرية.

وأكد عمرو جمال في تصريحاته لـ"الخليج 365": "تلقيت عرضًا رسميا من نادي (بريبرام) التشيكي لاستعارتي خلال الموسم المقبل (2019-2020)، مع وجود بند لشرائي نهائيًا بعد انتهاء فترة الإعارة ، لكن كل الأمور مؤجلة لحين الانتهاء تماما من مباراتي الفريق المتبقيتين في الدوري هذا الموسم أمام المقاولون والزمالك."

وتابع: "العرض التشيكي ليس الوحيد فأنا لدي عروض عديدة من الدوري المصري للتعاقد معي ، لكن كما قلت اتمني أن أحصل على فرصة التواجد مع الفريق في الموسم المقبل فأنا أحد ممن ساهموا مع الفريق في حصد البطولات."

وأضاف: "عقب الإنتهاء من الدوري سيصلني رد الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي وهل سيتم الموافقة علي إعارتي أم سيتم الابقاء علي مع الفريق في الموسم المقبل وان كنت اتمني ان اكون واحدا من لاعبيه الأساسيين حتي أتمكن من العودة لصفوف المنتخب الوطن."