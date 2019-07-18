مصدر: الزمالك مهتم بأربعة عناصر من بيراميدز قبل جلسة الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

كشف مصدر من داخل مجلس إدارة الزمالك أن الجلسة التي ستجمعهم بمسئولي بيراميدز، سوف تشهد التفاضو مع أجل الحصول على خدمات 4 لاعبين، فيما رحب المدافع عبدالله بكري بالانتقال للأبيض في الموسم المقبل.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الخميس أن هناك جلسة كان مقرر لها اليوم، غير أنها تأجلت للأحد القادم، موضحًا أن النادي أبدى اهتمامه بالحصول على 4 لاعبين من بيراميدز.

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وسيقوم الزمالك بالاستفسار من إدارة بيراميدز بشأن موقف 4 لاعبين وهم؛ عمر جابر وعبدالله بكري أو أحمد أيمن منصور بالإضافة إلى لاعب الوسط الدولي نبيل عماد "دونجا".

ورحب عبدالله بكري مدافع بيراميدز بإمكانية الانتقال إلى الزمالك في موسم الانتقالات الجاري.

وأكد المصدر أن عبدالله بكري وافق على الانتقال لصفوف فريق الزمالك وتم الاتفاق مع كافة التفاصيل مع اللاعب ولكن يتبقي إنهاء المفاوضات بشكل رسمي مع نادي بيراميدز.