تصفيات أمم أفريقيا 2021.. مصر على رأس مجموعة متوسطة في طريقها للكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2021 ـ التي ستُقام في الكاميرون ـ عن وقوع مصر على رأس المجموعة السابعة رفقة منتخبات توجو، كينيا و جزر القمر.

وتُقام التصفيات بنظام المجموعات بواقع 12 مجموعة يتأهل عنها المتصدر والوصف وجاءت المجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: غينيا - مالي - ناميبيا - الفائز من المباراة الأولى في الدور التمهيدي

المجموعة الثانية: أوغندا - مالاوي - بوركينا فاسو - الفائز من المباراة الثانية في الدوري التمهيدي

المجموعة الثالثة: جنوب إفريقيا - السودان - غانا - الفائز من المباراة الثالثة في الدوري التمهيدي

المجموعة الرابعة: الجابون - أنجولا - الكونغو الديموقراطية - الفائز من المباراة الرابعة في الدوري التمهيدي

المجموعة الخامسة: موريتانيا - إفريقيا الوسطى - المغرب - بوروندي

المجموعة السادسة: موزمبيق - الرأس الأخضر - الكاميرون -رواندا

المجموعة السابعة: توجو - كينيا - مصر - جزر القمر

المجموعة الثامنة: زيمبابوي - زامبيا - الجزائر - بوتسوانا

المجموعة التاسعة: غينيا بيساو - الكونغو - السنغال - إي سواتيني

المجموعة العاشرة: تنزانيا - ليبيا - تونس - غينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشر: مدغشقر - النيجر - كوت ديفوار - إثيوبيا

المجموعة الثانية عشر: سيراليون - بنين - نيجيريا - ليسوتو

مصر قبل القرعة كانت تقع في التصنيف الأول للتصفيات المؤهلة التي ستُقام بنظام المجموعات بواقع 12 مجموعة يتأهل منها المتصدر والوصيف.

التصنيف الأول يضم 12 فريقًا هم: الجزائر، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، مصر، غانا، مالي، المغرب، نيجيريا، الكونجو الديموقراطية، السنغال وتونس.

التصنيف الثاني يضم 12 فريقًا: بنين، الرأس الأخضر، الكونجو، الجابون، غينيا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، النيجر، جنوب إفريقيا، أوغندا وزامبيا.

التصنيف الثالث يضم 12 فريقًا: أنجولا، وسط إفريقيا، غينيا بيساو، مدغشقر، مالاوي، موزمبيق، ناميبيا، سييراليون، السودان، تنزانيا، توجو وزيمبابوي.

Advertisements

التصنيف الرابع 8 فرق هم: بوروندي، بوتسوانا، كوموروس، إثيوبيا، إيسواتيني، غينيا الاستوائية، ليسوتو ورواندا.

التصنيف الخامس 8 فرق هم: تشاد، جيوبتي، جامبيا، ليبيريا، موريشيوس، ساو تومي، سيشيل وجنوب السودان.

وأتت المواعيد الزمنية التصفيات كما يلي:

- الدور التمهيدي (ذهاب وعودة): 7 و15 أكتوبر 2019

دور المجموعات

- الجولة 1 و2: 11 و19 نوفمبر 2019

- الجولة 3 و4: 31 أغسطس و8 سبتمبر 2020

- الجولة 5: 5 و15 أكتوبر 2020

- الجولة 6: 9 و17 نوفمبر 2020

وشهدت الفعاليات كلمة لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ثم اللاعب النيجيري السابق كانو وبعده رابح ماجر، أحد أساطير الكرة الجزائرية ومن بعده الكاميروني صامويل إيتو.

وإليكم بعض كلمات الحضور خلال الفاعلية:

كلمة محمود الخطيب:" مصر نجحت في التحدي الكبير الذي خاضته بالحصول على حق التنظيم قبل 5 أشهر فقط من انطلاق البطولة لكن مع ذلك ظهرنا بأفضل شكل ممكن."

كلمة صامويل إيتو:"في الكاميرون ننظر دائمًا للوصول لنهائي بطولة كأس الأمم وعندما لا نصل إليه نرى إننا لا نفعل أي شيء".

الحضور يستعد لسحب قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي تستضفها الكاميرون:

ليبريا ستواجه تشاد في ملحق تصفيات أمم أفريقيا والفائز سيكون في المجموعة الأولى من التصفيات.

جنوب أفريقيا ستواجه جزر سيشل في ملحق التصفيات والفائز سيكون في المجموعة الثالثة.

ساو تومبي سيواجه موريشيوس وسيكون الفائز في المجموعة الرابعة.

جيبوتي ستواجه جامبيا ي ملحق تصفيات أمم أفريقيا والفائز سيكون في المجموعة الثانية من التصفيات.