زاها يخبر كريستال بالاس برغبة في الرحيل

دخل آرسنال الانجليزي ضمن قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس خلال الانتقالات الصيفية الحالية. خلال الانتقالات الصيفية الحالية. وكشفت سكاي سبورت أن ويلفريد زاها نجم فريق كريستال بالاس أخبر إدارة النادي برغبته في الرحيل عن الفريق خلال المركاتو الصيف الحالي. أخبر إدارة النادي برغبته في الرحيل عن الفريق خلال المركاتو الصيف الحالي. وأشارت الشبكه ان زاها هو الهدف رقم 1 لـ أوناي إيمري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وياتي رغبة المدير الفني لنادي ارسنال في التعاقد معه منذ ان تعرض الفريق للخسارة بالاس 3-2 في شهر أبريل الماضي. رقم 1 لـ أوناي إيمري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وياتي رغبة المدير الفني لنادي ارسنال في التعاقد معه منذ ان تعرض الفريق للخسارة بالاس 3-2 في شهر أبريل الماضي. وكان ارسنال تقدم بعرض بقيمة 40مليون يورو للتعاقد مع زاها وتم رفضه

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