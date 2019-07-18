طنطا يضم " بيكا " المصري

تعاقد نادي طنطا مع عبد الله بيكا لاعب فريق المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الطنطاوى فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل. الصيفية الحالية لدعم الفريق الطنطاوى فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل. ويقود تدريب الفريق الطنطاوي أيمن المزين والذى سيبدأ يوم 25 يوليو الجاري بداية المعسكر لمدة أسبوعين استعدادا للموسم الجديد

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