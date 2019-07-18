وفاة الشقيق الأكبر للتوام حسام وإبراهيم حسن

توفي اليوم محمد حسن الشقيق الأكبر للتوام حسام وإبراهيم حسن بمسقط رأسه فى منطقة حلوان بالقاهرة وذلك بعد صراع طويل مع المرض. المرض. وتقرر إقامة صلاة الجنازة ظهر غد الجمعة على الراحل في مسجد المراغي بحلوان على أن يقام العزاء يوم السبت في حلوان بشارع محمد سيد أحمد تقاطع شارع عبد الله. يقام العزاء يوم السبت في حلوان بشارع محمد سيد أحمد تقاطع شارع عبد الله. وغاب التوأم اليوم عن تدريب فريق سموحه وقاد المران طارق سليمان المدرب العام لفريق سموحة.

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