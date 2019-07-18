الصغير مديرًا فنيا لفريق الحمام

قرر مجلس إدارة نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني. الجديد من دوري القسم الثاني. وضم الجهاز كلا من: جمال حليو مشرفًا عامًا على الكرة وسيد زهران مديرًا للكرة وأحمد فكري الصغير مديرًا فنيًا وسيد إبراهيم مدرب وعادل عبد العزيز مدربا ومحمد جمعة مدربا لحراس المرمي. عامًا على الكرة وسيد زهران مديرًا للكرة وأحمد فكري الصغير مديرًا فنيًا وسيد إبراهيم مدرب وعادل عبد العزيز مدربا ومحمد جمعة مدربا لحراس المرمي.

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