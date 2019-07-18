أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله لاتفاق مع خيتافي لانتقال اللاعب مارك كوكوريلا الى صفوف الفريق المدريدي لموسم واحد على سبيل الإعارة مع وضع خيار الشراء مقابل 6 ملايين يورو. الإعارة مع وضع خيار الشراء مقابل 6 ملايين يورو. والجدير بالذكر أن برشلونه نجح في إعادة لاعبة الذي شارك الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق إيبار 33 مباراة في الموسم المنتهي، ونجح في إحراز هدفين أحدهما في شباك برشلونة. في إعادة لاعبة الذي شارك الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع فريق إيبار 33 مباراة في الموسم المنتهي، ونجح في إحراز هدفين أحدهما في شباك برشلونة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونه يقرر إعارة مارك كوكوريلا إلى خيتافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.