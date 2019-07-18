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فرنسا تحقق فوزًا صعبًا في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا

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تغلب منتخب فرنسا للشباب تحت 19عامًا على نظيره جمهورية أيرلندا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب بانانتس مساء الخميس المقبل ضمن منافسات

الجولة الثانية، من بطولة أمم أوروبا التي تنظمها أرمينيا خلال الفترة من 14 يوليو وتستمر حتي 27 يوليو الجاري.

سجل هدف اللقاء ويلسون إيسيدور في الدقيقة 83 من أحداث اللقاء

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الفرنسي إلى النقطة السادسة يحتل بها صدارة المجموعة بينما يتجمد رصيد منتخب أيرلندا عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث.

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