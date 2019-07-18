تغلب منتخب فرنسا للشباب تحت 19عامًا على نظيره جمهورية أيرلندا بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب بانانتس مساء الخميس المقبل ضمن منافساتالجولة الثانية، من بطولة أمم أوروبا التي تنظمها أرمينيا خلال الفترة من 14 يوليو وتستمر حتي 27 يوليو الجاري.
سجل هدف اللقاء ويلسون إيسيدور في الدقيقة 83 من أحداث اللقاء
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب الفرنسي إلى النقطة السادسة يحتل بها صدارة المجموعة بينما يتجمد رصيد منتخب أيرلندا عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحقق فوزًا صعبًا في بطولة أوروبا تحت 19 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.