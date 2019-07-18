أتم جهاز الكرة بالنادي المصري برئاسة اللواء ياسر سالم مدير الكرة الاتفاق على إقامة مباراتين وديتين للفريق الأول يختتم بهما معسكره التدريبي المغلق المقام ببرج العرب خلال الفترة من السابع وحتى الثاني والعشرين منيوليو الجاري.
وسيلاقي المصري أولاً فريق المصانع الحربية في الخامسة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب الفندق ، فيما سيختتم الفريق في الخامسة مساء الأحد المقبل مبارياتهبملاقاة فريق الرجاء المطروحي والذي كان قد استهل المصري مبارياته الودية بالمعسكر بملاقاته.
وانتهت المباراة الأولى بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما ، قبل أن يفوز المصري بهدف نظيف على الترام في ثاني ودياته ، ثم الفوز كذلك على المجد السكندري بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
كانت هذه تفاصيل خبر مباراتين وديتين للمصري في ختام معسكر برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.