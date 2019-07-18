غدًا .. منتخب مصر لكرة السلة يخوض أولى مبارياته في بطولة الأفروكان

يخوض منتخب مصر الأول لكرة السلة أولى مبارياته في بطولة الأفروكان غدًا الجمعة أمام غينيا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة. مساءً بتوقيت القاهرة. ويلعب منتخب الفراعنة في مجموعة تضم غينيا وتونس خلال البطولة التي تقام في الفترة من 19 حتى 27 يوليو بمشاركة 12 منتخب في مالي. تقام في الفترة من 19 حتى 27 يوليو بمشاركة 12 منتخب في مالي. بعثة منتخب مصر والتي يترأسها المهندس إيهاب محسن عضو مجلس إدارة اتحاد السلة .

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