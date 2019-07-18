مصطفى فتحي يحصل على راحة من تدريبات الزمالك الجماعية

حصل مصطفى فتحي لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على راحة من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم. المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم. واكتفى اللاعب بخوض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم بالنادي. ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الجونة على ملعبه يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

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