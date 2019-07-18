برشلونة يغري باريس سان جيرمان بعرض خيالي لضم نيمار

قالت شبكة سكاي سبورت العالمية إن إدارة نادي برشلونة الإسباني تقدمت بعرض رسمي إلى نظيرتها بباريس سان جيرمان، من أجل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الصيف الجاري.

وتفجرت أزمة في الفترة الأخيرة بين ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان ونيمار دا سيلفا لاعب الفريق، الأمر الذي جعل اللاعب يتمرد على ناديه ويطلب الرحيل، للعودة مرة أخري لناديه

السابق برشلونة الإسباني.

وكشفت شبكة سكاي سبورت في تقرير أوردته، اليوم الخميس، أن برشلونة الإسباني تقدم بعرض إلى باريس سان جيرمان قيمته 90 مليون جنيه استيرليني بالإضافة إلى اثنين من أصل 6 لاعبين من الفريق الكتالوني وهم فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش ومالكوم وسيميدو، لكن لم يكشف

التقرير عن اللاعب السادس.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، بعد أن استغلت إدارة النادي الفرنسي الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع برشلونةن الذي قدرت قيمته ب 222 مليون يورو، ليوقع عقد مع جيرمان بعقد يمتد حتى 2022.

البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا توج مع باريس سان جيرمان بخمسة ألقاب منذ انضمامه للنادي لكنه لم يستطع التتويج بدوري أبطال أوروبا، بينما توج مع برشلونة بتسعة بطولات من بينهم مرة وحيدة لدوري أبطال أوروبا.