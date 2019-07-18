رياضة | معروف يوسف خارج حسابات الزمالك الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معروف يوسف خارج حسابات الزمالك الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك بشكل رسمي على استمرار النيجيري معروف يوسف لاعب الوسط ضمن قائمة الإعارات خلال الموسم المقبل وغلق الباب على عودته إلى الفريق.

وعلى الرغم من تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حول التفكير في إعادة اللاعب خلال الموسم المقبل لكن الإدارة حسمت موقفها بشكل نهائي برفض عودته.

Advertisements

واستقر مسئولو الزمالك على بقاء التونسي فرجاني ساسي والمغربي خالد بوطيب وقيد مواطنه أشرف بن شرقي مع البحث عن مهاجم أجنبي جديد ورحيل التونسي حمدي النقاز والمغربي حميد أحداد وإعارة الكونغولي كابونجو كاسونجو.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أشرف بن شرقي من صفوف الهلال السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة ووصل اللاعب بالأمس إلى القاهرة.