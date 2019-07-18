رياضة | بنى سويف يضم صانع ألعاب التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يضم صانع ألعاب التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم فى إتمام التعاقد مع احمد عبد الرازق لاعب تحرير اسوان وذلك لمدة ثلاث سنوات مقابل 80 ألف جنيه.

أحمد عبد الرازق يبلغ من العمر ٢٦ عاما ويجيد اللعب بمراكز صانع الالعاب والجناح والهجوم ونجح فى إحراز 8 أهداف مع التحرير بجانب صناعة 8 اهداف بالموسم الماضى.

ووقع اللاعب عقود إنتقاله لصفوف بنى سويف بحضور محمد الواضح المشرف على الكرة وياسر التونى مدير الكرة ببنى سويف.

وأحتل بنى سويف المركز الثاني برصيد 50 نقطة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم الماضي.