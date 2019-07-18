رياضة | رئيس الجزائر يزور معسكر المنتخب ويطالب اللاعبين بتحقيق البطولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الجزائر يزور معسكر المنتخب ويطالب اللاعبين بتحقيق البطولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عبد القادر بن صالح رئيس دولة الجزائر على زيارة معسكر الخضر ليلة نهائي كأس أمم أفريقيا والذي سيقام غدا باستاد القاهرة أمام السنغال.

واجتمع بن صالح باللاعبين والجهاز الفني للمنتخب بحضور وسائل الاعلام الجزائرية وهنأهم على المستوى المميز الذي ظهر به الفريق حتى الان ومنافسته على اللقب غدا أمام السنغال.

وطالب الرئيس الجزائري اللاعبين بضرورة تقديم كل ما في وسعهم لاسعاد الشعب الجزائري والتتويج باللقب الغائب منذ ١٩٩٠ مؤكدا في الوقت نفسه ثقته في الفريق على تحقيق هذا الانجاز.