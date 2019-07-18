رياضة | عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل حامد ويرفض رحيل الثنائي المميز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل حامد ويرفض رحيل الثنائي المميز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسئولو نادي الزمالك مصير الثلاثي التونسي فرجاني ساسي ومحمود علاء وطارق حامد لاعبي الفريق فيما يتعلق برحيلهم خلال الموسم المقبل بعد العروض الخليجية التي وصلت لهم.

واستقر مسئولو الزمالك على رحيل طارق حامد والموافقة على بيعه بعد العرض الذي وصل له من اتحاد جدة السعودي ورغبته في خوض تجربة الاحتراف وعدم البقاء مع الفريق في ظل ارتفاع المقابل المادي الذي يصل إلى مليون و300 ألف دولار في الموسم الواحد.

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ورفض مسئولو الزمالك بشكل نهائي رحيل التونسي فرجاني ساسي والتمسك ببقائه مع الفريق بعد رحيل طارق حامد وصعوبة التفريط في الثنائي دفعة واحدة حتى لا يتأثر خط الوسط بشكل سلبي.

في الوقت الذي يرفض فيه مسئولو الزمالك رحيل محمود علاء نهائيًا، وربط مسئولو الأبيض الأمر بضم مدافع سوبر بديل وحددوا باهر المحمدي لاعب فريق الإسماعيلي وحال عدم نجاح ذلك سيكون قرارهم برفض رحيل محمود علاء.